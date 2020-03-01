Son dakika… Esad rejimi doğruladı: Türk güçleri 2 uçağı vurdu

Şam rejiminin resmi ajansı SANA, Türk güçlerinin Suriye hükümetine ait iki uçağı vurduğunu duyurdu.

Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberde SANA, uçaktaki pilotların paraşütlerle atladığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ajansta olayla ilgili başka bir detaya yer verilmedi.

Milli Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, “Rejime ait Su-24 tipi iki uçak düşürüldü” ifadesi kullanıldı.

RUS YAPIMI SU-24 NEDİR?

Yaklaşık 22 metre uzunluğunda ve 17 metrelik kanat açıklığına sahip olan Rus yapımı Su-24 tipi uçak deniz seviyesinde saatte 1315 kilometre, yüksek irtifada ise 1654 kilometre hıza çıkabiliyor.

2.775 kilometre menzile sahip olan uçakta 500 atış kapasitesine sahip GSh-6-23 top bulunuyor. Bu uçakta bazı durumlarda 2 ya da 4 adet R-60 kızılötesi füze de bulunuyor.

