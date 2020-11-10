Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Eski Mali Devlet Başkanı Toure Türkiye’de hayatını kaybetti

Eski Mali Devlet Başkanı Amadou Toumani Toure'nin tedavi için bulunduğu Türkiye'de 72 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:04, 10/11/2020
Haberler Dünya
Son dakika… Eski Mali Devlet Başkanı Toure Türkiye’de hayatını kaybetti

Kaos ve şiddet olaylarının bir türlü dinmediği Batı Afrika ülkesi Mali’yle ilgili çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı. 2002-2012 yılları arasında ülkeyi 10 yıl yöneten eski Devlet Başkanı Amadou Toumani Toure hayatını kaybetti.

72 yaşındaki Toure’nin ölüm haberini ekibinden Seydou Cissouma duyurdu. Cissouma ölüm sebebine ilişkin detay vermezken, Toure’nin tedavi için bulunduğu Türkiye’de Pazartesi günü yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Amadou Toumani Toure.

1991 yılında askeri darbeyle Devlet Başkanı Moussa Traoré’yi deviren Toure’nin kaderi de ironik bir şekilde sonuçlandı. 2012’de Kati'de başlayan isyanın ardından Toure de askeri darbe ile görevden indirilmişti.

Toure, seçimlerin ardından göreve geldikten sonra kendisine ‘Demokrasi Askeri’ lakabı verilmişti.

son dakika Türkiye
Yayınlanma Tarihi:11:46,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more