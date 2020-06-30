Son dakika… Etiyopya’nın başkentinde patlamalar yaşandı

Reuters’in son dakika olarak duyurduğu olaya göre Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da peş peşe 3 patlama duyuldu.

Etiyopya’daki en geniş etnik gruplardan olan Oromoların sıkıntılarını şarkılarında dile getiren şarkıcı Hachalu Hundessa’nın vurularak öldürülmesi sonrası çıkan protestolar başkent Addis Ababa’da devam ediyordu.

Protestolar sırasında meydana gelen peş peşe 3 patlamada birçok sivilin yaralandığı ve hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Patlamalar sonrasın kaç kişinin yaralandığı ve öldüğü ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.