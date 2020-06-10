Corona virüsünde son durum… Fauci: Corona virüsü 4 ayda dünyayı yıkıma sürükledi ve daha bitmedi

Corona virüsünün merkez üssü haline gelen ABD’de başkan Donald Trump’ın oluşturduğu “Covid-19’la mücadele timi”nde yer alan Dr. Anthony Fauci açıklamalarda bulundu.

Sağlık ve tıp alanındaki yöneticilerle bir araya gelen ve Biotechnology Innovation Organization’ın düzenlediği konferansta konuşan Fauci, “Covid-19 benim en korkunç kabusum haline geldi. Dört aylık bir süre içerisinde bu hastalık bütün dünyayı yıkıma sürükledi. Ve henüz bitmedi bile. Dünya çapında milyonlarca ve milyonlarca enfeksiyon var ve daha bitmedi bile. Üstelik bu çok ama çok ufak bir zaman diliminde yaşandı” dedi.

Fauci, “Bu salgının ne kadar kısa bir sürede bütün gezegeni ele geçirdiğini düşününce şaşırıyorum. Bu salgın hastalık Ebola ve HIV de dahil olmak üzere hiçbir sağlık krizine benzemiyor” yorumunu yaptı.

ARJANTİN’DE BİR İLK

Güney Amerika ülkesi Arjantin’de corona virüsü etkisini göstermeye başladı… Brezilya’nın ardından dikkat çeken bir artış yaşayan Arjantin’de ilk defa günlük vaka sayısı 1000 psikolojik sınırını geçti.

Salgının ülke içerisindeki merkezi haline gelen başkent Buenos Aires’te sokağa çıkma yasakları başlatılırken SağlıK Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 1141 insanda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde ülkede 24 insanın da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Arjantin’de resmi verilere göre toplam 24.761 insanda corona virüsü tespit edilirken, salgının başladığı günden beri 717 insan yaşamını yitirdi.

BAKAN: VİRÜSÜN ZAYIFLADIĞINI GÖSTEREN VERİ YOK

Türkiye’de de dün akşam saatlerinde güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada son 24 saat içerisinde 993 insanda corona virüsü tespit edilirken 18 insanın da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Güncel verilere göre Türkiye'deki toplam vaka sayısı 172 bin 114'e, toplam vefat sayısı ise 4 bin 729'a yükseldi. Paylaşılan tabloya göre bugün 3 bin 218 hasta daha corona virüsünü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı da 144 bin 598'e çıktı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. “Normal” olan, tedbirdir” dedi.

GÜNEY KORE’DE KORKUTAN SIÇRAMA

Güney Kore’nin resmi haber ajansı Yonhap, ülkede corona virüsü vaka sayısının tekrar artış gösterdiğini duyurdu. Ajans, son iki gündür günlük 40 vaka sayısının altında veriler geldiğini aktarırken, son 24 saatte vaka sayısının 50’ye sıçradığını açıkladı.

Corona virüsü salgınına erken müdahale ederek takip ve kontrol teknolojilerini doğru şekilde kullanarak dikkat çekici bir başarı oranı sağlayan Güney Kore’de son 24 saatte 43’ü yerel enfekte olmak üzere 50 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Ülkede corona virüsüyle mücadele eden KCDC’nin verilerine göre corona virüsü vaka sayısı 11.902 olarak kayıtlara geçti.

ABD’DE 21 EYALETTE PANİK

ABD’nin 21 eyaletinde corona virüsü vaka sayısının hızla arttığı açıklandı. Arizona, Utah ve New Mexico gibi bölgelerde corona virüsü vaka sayısının yüzde 40 ve hatta bazı durumlarda daha da yüksek seviyelerde artış gösterdiği açıklandı.

Reuters’ın haberine göre kullanılan yeni test tipinin bu sonuca sebep olduğu öne sürülürken, birçok eyalette sokağa çıkma yasaklarının gevşetilmesinin bunun bir sebebi olarak gösterildiği belirtildi. ABD’li yetkililer insanların sosyal mesafe kurallarına da uymadığını aktarırken, “George Floyd protestoları sebebiyle bu şekilde bir artış olup olmadığını tespit etmek için henüz çok erken” yorumunu yaptı.