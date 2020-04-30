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Son dakika… Fauci ilk defa corona virüsü aşısı için bu kadar net tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın corona virüsü ile mücadele kapsamında kurduğu ekipte yer alan başarılı doktor Anthony Fauci, bugün katıldığı programda corona virüsü aşısı için bugüne kadarki en net tarihi verdi. Fauci, ABD'nin corona virüsü aşısı üretmek için hedefini söylerken Ocak ayının olası olduğunu dile getirdi.

Sozcu.com.tr
15:40 -
Haberler Dünya
Son dakika… Fauci ilk defa corona virüsü aşısı için bu kadar net tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın kurduğu corona virüsüyle mücadele ekibinde yer alan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, bugün katıldığı
Today Show’da açıklamalarda bulundu.

Ekibinin “Operasyon Sapma Hızı” isimli bir projede çalıştığını ve amaçlarının yüz milyonlarca dozluk aşı üretimini Ocak ayına kadar tamamlamayı hedeflediğini söyleyen Dr. Fauci, “Denemelerin erken aşamasındayız. Henüz birinci fazdayız. Sonraki adımda daha güvenli bir sonuca ulaşana kadar çalışacağız ve bu durum böyle gidecek. Sürekli aşının işe yaraması için çalışıyoruz. Bu aşının hızlı  olmasını, güvenli olmasını ve etkili olmasını istiyoruz. Bizce bu yapılabilir” dedi.

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Fauci, “Ben Ocak ve Şubat ayında ne diyordum, 1 yıl ile 18 aylık bir süreç olduğunu söylüyordum aşı için. Dolayısıyla gelecek yılın Ocak ayı bir yıl oluyor. Başta söylediğimden çok da farklı bir sonuç çıkmayacak” ifadesini kullandı.

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Son güncelleme: 15:49 30.04.2020
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