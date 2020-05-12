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Son dakika… Fauci’den uyarı: Gereksiz ölüm olur

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün direktörü Anthony Fauci'nin bugün Senato'da açıklamalar yapması bekleniyor. New York Times, "Fauci, ekonominin yeniden açılmasının gereksiz acı ve ölümlere sebep olacağını söyleyecek" dedi.

Sozcu.com.tr
08:03 -
Haberler Dünya
Son dakika… Fauci’den uyarı: Gereksiz ölüm olur

Corona virüsü günlerinde uluslararası kamuoyunun yakından tanıdığı doktor Anthony Fauci’nin bugün Senato’da ülkenin tekrar açılması ve ekonominin canlandırılması için işletmelerin çalışmaya başlamalarının tehlikeli olacağını söylemesi bekleniyor.

ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Times’a bir e-posta gönderen Fauci, “Benim yarın Senato’da vermek istediğim mesaj ülkenin erken açılmasının tehlikelerini göstermek. Eğer ‘Amerika’yı Yeniden Açalım’ sürecinin rehberlerini ve yapılması gerekenleri atlarsak ülke çok sayıda tehlike altında kalacaktır. Bu sadece gereksiz acı çekilmesi ve ölümle sonuçlanmayacaktır aynı zamanda normale dönme yolculuğumuza da ket vuracaktır” dedi.

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Mart ayından beri ilk kez Senato’da açıklama yapacak Fauci, Senato içerisindeki Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komitesi’de konuşacak.

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Son güncelleme: 08:07 12.05.2020
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