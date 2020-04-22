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Son dakika… Financial Times’tan korkunç iddia: Britanya’da ölü sayısı 41 bin

İngiltere'nin köklü gazetelerinden Financial Times, Britanya genelindeki ölü sayısının gerçek rakamların aksine 41 bin olduğunu öne sürdü.

Sozcu.com.tr
09:54 -
Haberler Dünya
Son dakika… Financial Times’tan korkunç iddia: Britanya’da ölü sayısı 41 bin

Corona virüsüyle mücadelede tıbbi ekipman yetersizliğiyle zor günler geçiren Britanya’da, açıklanan ölü sayısıyla ilgili spekülasyonlar artıyor. Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), dün hükümetin yalnızca hastane ölümlerini açıklayarak rakamı düşük tuttuğunu savunurken, bakımevleri ve diğer noktalar eklendiğinde gerçek rakamların yüzde 40 daha fazla olduğu öne sürdü.

O açıklamanın yankıları dinmeden bir çarpıcı iddia da İngiltere’nin köklü gazetelerinden Financial Times’tan (FT) geldi. ONS’nin verilerini de hesaba katarak bir araştırma yapan gazete, Britanya genelindeki ölü sayısının en az 41 bin olduğunu yazdı.

İKİNCİ SIRAYA ÇIKIYOR

Hükümetin duyurduğu 17 bini aşkın can kaybıyla, en çok ölümün yaşandığı ülkeler listesinde 5. sırada bulunan Britanya, FT’nin iddiası doğruysa ABD’nin ardından ikinci sıraya yerleşiyor.

Reuters'ın dün yer verdiği bir haberinde haftalar ilerledikçe ONS ile hükümetin verileri arasındaki farkın kapandığı vurgulansa da, aradaki farkın yalnızca bakımevleri olup olmadığı yönündeki şüphelerin bulunduğu aktarılıyor.

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İngiltere son dakika
Son güncelleme: 10:33 22.04.2020
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