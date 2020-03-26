Son dakika… Finlandiya’dan çok sert önlem: Başkenti kapattılar

Finlandiya hükümeti, başkent Helsinki ve çevresini ülkenin geri kalanından izole etme kararı aldığını duyurdu. Ülke genelinde 880 kişiye corona virüsü vakası tespit edilirken, salgının yayılmasını engellemek için başkent Helsinki ve bölgesine giriş-çıkışlar kapatıldı.

3 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede vaka ve ölüm sayısının ağırlıklı olarak Helsinki ve çevresinde artması dikkat çekerken, 880 vakanın yarısından fazlasının bu bölgede görüldüğü belirtildi.

Corona virüsüne bağlı ölümlerden birinin Helsinki’nin 100 kilometre kuzeyindeki Hameenlinna’da gerçekleştiği açıklandı.

Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü Genel Direktörü Markku Tervahauta önceki gün, “Finlandiya’daki gerçek enfeksiyon sayısı doğrulanmış vaka sayısının 30 katına çıkabilir” demişti.