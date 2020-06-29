Son dakika… Flaş corona virüsü aşısı kararı: İnsanlar üzerinde denenecek

Dünya çapında 10 milyondan fazla insanda tespit edilen ve 500 binden fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19 ile ilgili flaş bir açıklama Çin’den geldi…

Çin ordusunun araştırma birimi ve CanSino Biologics tarafından geliştirilen bir aşının ordu tarafından kullanılmasına izin verildiği açıklandı. aD5-nCoV isimli aşı Çin’in insanlar üzerinde denenmesine izin verdiği sekiz aşıdan biri olurken, Kanada’da da aşının insanlar üzerinde denenmesine izin verdi.

“ETKİLİ OLDUĞU İÇİN BU KARARI ALDIK”

Şirketten bugün yapılan açıklamaya göre bu kararın aşını klinik deneylerde güvenli ve hastalığa karşı bir miktar etkili olduğunun görülmesinin ardından alındı. Açıklamaya göre Çin Merkez Ordu Komisyonu aşının bir yıl süreyle kullanılmasına onay verdi.

Aşı CanSino ve Askeri Bilimler Akademisi (AMS) tarafından ortak geliştiriliyor. CanSino’dan yapılan açıklamada Çin Merkez Ordu Komisyonu’nun “Ad5-nCoV şu anda yalnızca askeri kullanımla kısıtlıdır ve Lojistik Destek Departmanı’nın izni olmadan daha geniş bir kullanım alanında kullanılamaz” dediği ifade edildi.