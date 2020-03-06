Son dakika… Flaş iddia! İdlib’de ateşkesten sonra çatışma: En az 15 ölü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Moskova’da bir araya gelmiş ve altı saat süren zirvenin ardından İdlib’de geçici ateşkes kararı alınmıştı.

İki ülke arasında imzalanan mutabakat metninde şu üç madde yer aldı:

1 – İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır.

2 – M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.

3 – Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİ KAPSAMIYOR

Mutabakat metninin ilk ülke dışişleri bakanları tarafından ilan edilmesinden önce konuşan Rusya lideri Putin, “Suriye'nin egemenliğinin korunmasından yanayız, terör örgütleriyle mücadelemizi azaltmayacağız” açıklaması yapmıştı.

Dolayısıyla ateşkes kararı, Birlemiş Milletler tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupları kapsamıyor. İdlib’de El Kaide bağlantılı Tahrir el Şam (HTŞ) mensupları yoğun olarak bulunuyor.

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