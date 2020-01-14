Son dakika… Flaş yorum: Batı’nın isteksizliği Türkiye’yi itiyor

Savunma sanayi ve ticareti ile ilgili kapsamlı analizleriyle uluslararası kamuoyunda tanınan Defense News dergisinde flaş bir Türkiye analizi yer aldı… “Batı’nın Türkiye ile teknoloji paylaşmaktan imtina etmesi, ülkeyi Rusya’nın yörüngesine itiyor” başlığıyla paylaşılan analizde Türkiye’nin ABD ve Avrupa’dan savunma sistemi almasının önüne geçildiğini ve bunun önünde sırasıyla ABD ve Fransa’nın olduğu aktarıldı.

Türkiye’nin hava savunma sistemi satın alma çabalarını yakından takip eden bir yetkili, Defense News’e konuştu. Yetkili, “Batı’nın siyasi sebeplerle teknolojisini paylaşmaması, Türkiye’nin siyasi sorunu olmayan ülkelerde alternatif teknolojiler bakmasına sebep oluyor. Özellikle Rusya’dan” dedi.

Türk yetkili, Rusya ile Türkiye arasındaki S-500 ile ilgili detayları paylaşmazken, “Her şey planlandığı gibi iyi gidiyor” dedi. Rusya, 28 Aralık’ta S-500 Prometheus hava savunma sisteminin denemelerine 2020’de başlanacağını açıklamıştı. Maksimum 600 kilometre menzili olan balistik füzeleri vurabilme ve diğer hava tehdit unsurlarını da 500 kilometre öteden vurabileceği açıklanan S-500 aynı anda 10 balistik süpersonik hedefi vurabiliyor.

“S-500 SİSTEMİ DE DAHİL”

Defense News’e konuşan bir Türk diplomat, “Ankara’da şöyle bir anlayış var, Batılı müttefiklerimiz benzer teknolojilerden bizi uzaklaştırdıkça Rusya’nın teknolojilerini almak için her imkanı kullanmak istiyorlar. Bu duruma S-500 sistemi de dahil” dedi.

Türkiye, geçen yıl 2.5 milyar dolarlık bir anlaşma kapsamında S-400 savunma sisteminin iki bataryasını almıştı. NATO ve ABD’nin itirazına rağmen atılan bu adım Türkiye’nin F-35 savaş jetleri programından çıkarılmasına sebep olmuştu.