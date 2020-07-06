Son dakika… Floyd’u katleden polislerden biri daha serbest!

ABD'de George Floyd’un polis şiddetine maruz kalarak öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sürerken, Floyd’un katilleriyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Ülkede infial yaratan olaya karışan polisler Derek Chauvin, Tou Thao, Thomas Lane ve J. Alexander Kueng arasından son olarak Thao da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Thao’nun serbest kalması için 750 bin dolar (5 milyon TL) kefalet ödendiği belirtildi. Thao’nun da serbest kalmasıyla, tutuklu yargılanan tek isim, Floyd’un boğazına diziyle baskı uygulayan Derek Chauvin kaldı.

Polisler arasında ilk olarak haziran ayı başında Thomas Lane, ayın sonlarına doğru ise J. Alexander Kueng cezaevinden çıkmıştı. Her iki isim için de 5 milyon TL kefalet ödenmişti.