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Son dakika… Fransa: Türkiye’nin şantajı kabul edilemez!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves le Drian, Türkiye'nin Avrupa'ya 'şantaj yaptığını' ve bu şantajın kabul edilemeyeceğini söyledi.

19:07 -
Haberler Dünya
Son dakika… Fransa: Türkiye’nin şantajı kabul edilemez!

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Fransız Bakan Le Drian, Rus destekli rejim birliklerinin Soçi Anlaşması’nın hükümlerini ihlal ederek Türk birliklerine saldırdığını söyledi.

“DAYANIŞMA ÇİFT YÖNLÜ OLUR”

Bölgede askeri tansiyonun yükselmeye devam ettiğini belirten Le Drian, “Biz geçtiğimiz hafta, 34 Türk askerinin yaşamını yitirdiği bu saldırıların ardından Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğumuzu ilettik. Ancak ardından Türk hükümeti, Avrupa’ya baskı yapmak amacıyla sınırları açarak göçmenleri gönderdi. Türk hükümetinin Avrupa’ya şantajı kabul edilemez. Dayanışma çift yönlü olur” dedi.

“YUNAN SINIRINDA YAŞANANLAR SCHENGEN BÖLGESİNİ İLGİLENDİRİYOR”

Aynı yönde gelen bir başka soru üzerine Le Drian, göçmenlerin Yunanistan sınırına itildiğini, Afgan, Suriyeli, Iraklı göçmenlerin Yunanistan’ın kapısına dayandığını söyledi.

Bu gelişmenin ardından Fransa’nın Yunan hükümetine de destek verdiğini belirten Le Drian, “Yunan sınırında yaşananlar bütün Schengen bölgesini ilgilendiren gelişmelerdir. Biz Türkiye ile dayanışma duygularımızı açıkladık ama dayanışma tek taraflı olamaz, çift yönlü olmalıdır. Türk yetkililerin bu konuyu manipüle etmesi kabul edilemez” diye konuştu.

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Son güncelleme: 19:14 03.03.2020
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