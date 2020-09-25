Fransa’da Charle Hebdo yakınında bıçaklı saldırı: Yaralılar var

Fransa’da gündem mizah dergisi Charlie Hebdo… 2015 yılında ofislerine terör saldırısı düzenlenen ve 12 çalışanının öldüğü dergiye son günlerde ölüm tehditleri gelmeye başlarken dün 100’den fazla Fransız medya kuruluşu bir açık mektup yazarak, derginin arkasında olduklarını duyurmuştu. Yüzlerce medya kuruluşu ifade özgürlüğünü desteklediklerini açıklarken bugün başkent Paris’te yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı.

Charlie Hebdo’nun eski ofisinin olduğu yerin yakınında bıçaklı bir saldırı meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Fransa Başbakanı Jean Castex, dört insanın yaralandığını ve bunlardan ikisinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Saldırının bu hafta başlayan Charlie Hebdo saldırısı davasıyla bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ŞÜPHELİ PAKET BULUNDU

Polisin olay yerine geldiği açıklanırken, polis iki şüpheliyi bulmak için çalışmaları başlattı.

Reuters’a konuşan yetkililer, Charlie Hebdo’nun ofisi kordona alırken, şüpheli bir paketin bulunduğu kaydedildi. Reuters’a konuşan güvenlik kaynakları bulunan pakette patlayıcı bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Öte yandan yaşanan saldırı sonrasında güvenlik güçleri bir zanlıyı yakaladıklarını açıkladı. Fransız medya kuruluşları BFM TV ve Le Figaro, zanlının Bastille Opera Binası’nın basamaklarında yakalandığını aktardı.

12 ÇALIŞANI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ



Tartışmalı karikatür ve yazılarıyla tanınan Paris merkezli mizah dergisi Charlie Hebdo, Hz. Muhammed ile ilgili bir karikatür yayınladıktan bir süre sonra terör saldırısına uğramıştı. 7 Ocak 2015’te yerel saatle 11:30’da yaşanan saldırıyı daha sonra El-Kaide mensubu oldukları ortaya çıkan Said ve Cherif Kouachi gerçekleştirdi.

Tüfek ve silahlarla haftalık mizah dergisi Charlie Hebdo’yu basan teröristler 12 kişiyi öldürmüş ve 11 insanı da yaralamıştı. Yaşananların ardından 40’tan fazla ülkenin lideri de dahil olmak üzere 2 milyondan fazla insan Paris’te bir birlik yürüyüşü gerçekleştirmişti.

“Hepimiz Charlie’yiz” (Je suis Charlie) sloganının kullandığı mitingin yanı sıra Fransa genelinde farklı şehirlerde de yaklaşık 3.7 milyon insan gösterilere katılmıştı.

Charlie Hebdo’nun saldırıdan sonraki ilk baskısı 6 dile çevrilmiş ve tam 7.95 milyon kopya satmıştı. Normalde sadece Fransızca satılan dergi o dönemde ortalama 60.000 satılıyordu.

Yaşanan saldırının ardından bugün 2015’teki saldırıyı düzenleyenlerin eşleri hakim karşısına çıkacak.