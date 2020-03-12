Son dakika… Fransa’da Corona virüsü alarmı! Eğitim kurumları kapatıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Corrona salgınının şiddetini artırmasıyla birlikte alınacak önlemlere ilişkin açıklamada bulundu.

Reuters’te yer alan habere göre Macron, Corona virüsünün Fransa’nın son yüzyılda gördüğü en ciddi sağlık krizi olduğunu belirtti. Macron, ülke çapındaki tüm eğitim kurumlarının 16 Mart’tan itibaren kapatılacağını söyledi.

Fransa’daki şirketlerin çalışanlarına evden çalışmaları yönünde izin vermelerini isteyen Macron, ilgili makamların uygulanan tedbirlerden etkilenen kurumların masrafların karşılayacağını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ayrıca salgına rağmen toplu taşıma hizmetlerinin sürdürüleceğini kaydetti.

“Corona virüsünün pasaportu yok” diyen Macron, ülke sınırlarının önlem amaçlı kapatılmasına gerek olmadığını belirtti.

Salgın nedeniyle Fransa’da 33 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 2 bin kişi karantina altına alındı.