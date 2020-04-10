Son dakika… Fransa’da korkunç tablo! Ölümler 13 bini aştı

Fransa’da son 24 saatte 987 kişi daha corona yüzünden hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam can kaybı 13 bin 197’ye ulaştı.

Avrupa’nın corona virüsünden en çok etkilenen üçüncü ülkesi Fransa’da son 24 saatte 987 kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki toplam ölüm 13 bin 187’ye çıktı. Bu sayı Fransayı dünyadaki en çok ölüm yaşanan 4. ülke konumuna getirdi.

Son 24 saatteki yeni vakaların sayısı ise 7 bin 120 oldu.

Ülkede toplamda corona virüsü testi pozitif çıkanların sayısı ise 124 bin 869 olarak açıklandı.

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