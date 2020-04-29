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Son dakika… Fransa’da son durum: Son 24 saatte 427 kişi öldü

Fransa Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle bugün 427 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 24 bin 87'ye yükseldiğini duyurdu.

20:30 -
Haberler Dünya
Son dakika… Fransa’da son durum: Son 24 saatte 427 kişi öldü

Fransa’da corona virüsü salgınıyla ilgili güncel veriler açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastanedeki kişi sayısının 26 bin 834’e, yoğun bakımdaki kişi sayısının ise 4 bin 207’ye düştüğü belirtildi.

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