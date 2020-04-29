Son dakika… Fransa’da son durum: Son 24 saatte 427 kişi öldü

Fransa&#8217;da corona virüsü salgınıyla ilgili güncel veriler açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastanedeki kişi sayısının 26 bin 834&#8217;e, yoğun bakımdaki kişi sayısının ise 4 bin 207&#8217;ye düştüğü belirtildi.. AYRINTILAR GELİYOR. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-fransada-son-durum-son-24-saatte-427-kisi-oldu-5783167","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-fransada-son-durum-son-24-saatte-427-kisi-oldu-5783167","pageType":"yazi","pageIdentifier":5783167,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Fransa&#8217;da son durum: Son 24 saatte 427 kiu015fi u00f6ldu00fc"});aip('newsArticle', {"identifier":5783167,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-fransada-son-durum-son-24-saatte-427-kisi-oldu-5783167/","headline":"Son dakika&#8230; Fransa&#8217;da son durum: Son 24 saatte 427 kiu015fi u00f6ldu00fc","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["Corona","Fransa","Sa\\u011fl\\u0131k","Sa\\u011fl\\u0131k Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","dateCreated":"2020-04-29 20:30:35","datePublished":"2020-04-29 20:30:35","dateModified":"2020-04-29 20:30:35","info":"{"seo_news":"false"}"});