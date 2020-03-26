Son dakika… Fransa’dan korkutan corona virüsü itirafı: Sayı çok daha fazla

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünya çapında 470 binden fazla insanı enfekte eden ve 21 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili acı bir itiraf Fransa’dan geldi.

1331 kişinin öldüğü Fransa’da sağlık konusunda en üst merci olan Fransa Sağlık Bakanı Jerome Salomon, corona virüsüne bağlı ölüm sayısının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Salomon, “Sağlık yetkilileri sadece hastanelerde yaşamını yitirenleri sayıyor ve doğrulanmamış corona virüsü vakalarına otopsi uygulamıyor. Hastanedeki vakalar, genel ölüm oranının çok küçük bir kısmını gösteriyordur” dedi.

Öte yandan ülkede özellikle bakımevlerinde kalanların ciddi bir risk altında olduğu belirtildi. Yaşlılara Bakım Direktörleri Derneği Başkanı, Ouest France gazetesine açıklama yaparak konuyla ilgili konuştu. Fransız yetkili, “Ülke çapında 100 binden fazla insan risk altında ve bir hükümetten yardım istedik” dedi.

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