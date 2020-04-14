Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Fransa’dan kötü haber! Ölü sayısı 15 bini aştı

Corona virüsü salgını nedeniyle Fransa'da son 24 saat içinde 762 kişi daha öldü. Toplam ölü sayısının 15 bin 729'a yükseldiği Fransa, 15 bin sınırını geçen dördüncü ülke oldu.

Sozcu.com.tr
21:19 -
Haberler Dünya
Son dakika… Fransa’dan kötü haber! Ölü sayısı 15 bini aştı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınından kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Reuters’ta yer alan habere göre, Fransa’da bugün 762 kişinin ölmesi sonucu ölü sayısı 15 bin sınırını aştı. Fransa, ABD, İspanya ve İtalya’nın ardından ölüm oranlarında 15 bin sınırını aşan dördüncü ülke oldu.

6 BİN 524 YENİ VAKA

Ülkede vaka sayısı, bir günde 6 bin 524 artarak 143 bin 303’e yükseldi. Fransa Halk Sağlığı Direktörü Jerome Salomon, ölü sayısının ülkede yüzde 5 arttığını belirterek, yoğun bakıdaki insan sayısının son 5 gün içinde düşüşe geçtiğini açıkladı.

Dün ulusa sesleniş konuşması yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede ilan edilen sokağa çıkma yasağının 11 Mayıs’a uzatıldığını duyurmuştu.

İLGİLİ HABERMacron sokağa çıkma yasağını uzattıMacron sokağa çıkma yasağını uzattı İLGİLİ HABERİtalya'da son 24 saatte 602 kişi öldü! Vaka sayısı 3 binin altına düştüİtalya'da son 24 saatte 602 kişi öldü! Vaka sayısı 3 binin altına düştü İLGİLİ HABERBakan Koca, güncel corona vakalarını ve yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladıBakan Koca, güncel corona vakalarını ve yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı
ABD Bilim Çin Corona Cuma Cumhurbaşkanı Fransa Haber haberler İçişleri Bakanı İspanya istanbul İtalya Ölüm son dakika
Son güncelleme: 21:25 14.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more