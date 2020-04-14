Son dakika… Fransa’dan kötü haber! Ölü sayısı 15 bini aştı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınından kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Reuters’ta yer alan habere göre, Fransa’da bugün 762 kişinin ölmesi sonucu ölü sayısı 15 bin sınırını aştı. Fransa, ABD, İspanya ve İtalya’nın ardından ölüm oranlarında 15 bin sınırını aşan dördüncü ülke oldu.

6 BİN 524 YENİ VAKA

Ülkede vaka sayısı, bir günde 6 bin 524 artarak 143 bin 303’e yükseldi. Fransa Halk Sağlığı Direktörü Jerome Salomon, ölü sayısının ülkede yüzde 5 arttığını belirterek, yoğun bakıdaki insan sayısının son 5 gün içinde düşüşe geçtiğini açıkladı.

Dün ulusa sesleniş konuşması yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede ilan edilen sokağa çıkma yasağının 11 Mayıs’a uzatıldığını duyurmuştu.

İLGİLİ HABER Macron sokağa çıkma yasağını uzattı

İLGİLİ HABER İtalya'da son 24 saatte 602 kişi öldü! Vaka sayısı 3 binin altına düştü