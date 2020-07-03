Son dakika… Fransa’dan rezil hamle: Doğru söyleyeni uyardılar

Fransız senatörlerle yapılan oturumda Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransa’yı Libya’daki Doğu Güçlerinin Komutanı Halife Haftar’ı kayırmakla suçlayarak, geçen ay Akdeniz’de Türk savaş gemileriyle yaşanan hadisede Fransız savaş gemilerinin agresif olduğunu belirtmişti.

Öte yandan İsmail Hakkı Musa, Fransa’nın NATO tatbikatından çekildiğini de açıklamış ve bu açıklamadan birkaç saat sonra Fransa Silahlı Kuvvetleri bu açıklamayı doğrular nitelikte bir duyuru yapmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll yaptığı açıklamada, “Büyükelçinin oturumda vermiş olduğu hatalı, önyargılı bilgileri ve konuya ilişkin olguların aslı ile eksik kalan yerlerini açıklığa kavuşturmak istedik” dedi.

Dışişleri sözcüsü ayrıca Büyükelçi Musa’ya, “Türkiye’nin davranışındaki kabul edilemezliğin de” hatırlatıldığını belirtti.