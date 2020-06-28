Son dakika… G noktası ile ilgili müthiş iddia: Türk bilim insanları duyurdu

Bilim dünyası tarafından gizemini koruyan G noktası ile ilgili İstanbul’da yapılan bir araştırma uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı…

195’lerde Alman jinekolog Ernst Grafenberg tarafından keşfedilen ve bu sebeple onun ismi verilen G noktası ile ilgili bir araştırma İstanbul’da yapıldı. İngiliz basınına da yansıyan haberlerde, İstanbul’da 17 orta yaşlı kadın üzerinde çalışmalar yapan bir bilim ekibi, G noktasının bulunduğuna dair bir kanıt bulunamadığını duyurdu.

Kadınların orgazm olmasını sağladığına inanılan bölgenin olduğuna dair bir kanıt bulamadıklarını açıklayan bilim insanları araştırmanın detaylarını International Urogynaecology Journal isimli tıp dergisinde yayınladı. Araştırmada, “Bu bölgenin varlığını kanıtlamak anatomik olarak kısıtlı, yetersiz ve zayıf” ifadesini kullanan bilim insanları, “Sinir hücrelerinin yoğunlaştığı ya da damarların diğer bölgelere göre daha fazla ve yoğun olduğu bir bölge tespit edilmedi” yorumunu yaptı.