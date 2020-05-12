Son dakika gelişmesi: AB coronayı bitirdi, sınırları açıyor

Almanya Başbakanı Merkel’in, “Şu anda içinde bulunuyoruz” dediği ikinci dalga ve daha sonra gelecek olan üçüncü dalga, birinciye oranla daha az tehlikeli olacağı için, bütün AB’de “mesafe, maske ve hijyen” kurallarıyla açılım olacak.

Alman Handelsblatt Gazetesi'ne konuşan Brüksel'deki üst düzey bir AB yetkilisi, “Sağlık koşulları ile ilgili durum artık iyice düzeldi. İnsanların ülkeler arasındaki gidiş gelişleri ile ilgili kısıtlamalar artık kalkmalı” dedi. Bu konuda yarın üye ülkelere bilgi verileceği belirtildi.

UÇAK VE TRENLER GİDİYOR

Şu anda özellikle Doğu Avrupa ile Batı Avrupa arasındaki sınırlar kapalı. Almanya- Hollanda sınırı hep açıktı. Bunun dışında AB içinde uçak ve tren seferleri de kısmen yapılıyordu. Bugünlerde birçok AB üyesi ülke 15 Mayıs'tan itibaren açılımı istiyor, bazı ülkeler de sınırların açılmasının bir an önce gerçekleşmesi gerektiğini istedi. Hemen sınırların açılmasını isteyenlerin gerekçesi, özellikle sınır bölgelerinde yaşayan insanların büyük zararlara uğraması. Ailelerin bölünmesi, insanların işlerinin ya da diğer faaliyetlerinin tamamen kesilmesi. AB serbest dolaşımı, birçok ülkenin vatandaşlarının yer değiştirmelerine ve başka ülkelerde ev, iş kurmalarına neden olmuştu. Sınırlar kapanınca bu durum insanlara zarar vermeye başladı.

TEST SAYILARI DA YETERLİ

AB üyesi ülkelerde geniş çaplı corona testi yapılması ve test sayılarının, her ülkede ayrı ayrı artık karşılaştırılabilir veriler vermesi nedeniyle açılımda bir sakınca görülmüyor.

Almanlar, doğuya doğru ilk olarak Polonya sınırının açılmasını istiyor. Avusturya ile Almanya arasında ise karşılıklı tren – uçak seferleri yapılabiliyor. İlk açılacak ülke sınırlarından biri ise Avusturya olacak.