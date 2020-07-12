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Son dakika gelişmesi… Yunan partiden skandal Atatürk talebi: Evini dönüştürelim

Ayasofya'nın ibadete açılma kararı ardından Ege Denizi'nin karşı kıyısından skandal bir talep geldi... Ultraulusalcı ve aşırı sağcı Yunan Çözümü Partisi, "Selanik'teki Atatürk'ün doğduğu evi soykırım müzesi yapalım" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr
12:18 -
Haberler Dünya
Son dakika gelişmesi… Yunan partiden skandal Atatürk talebi: Evini dönüştürelim

Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları nedeniyle gerilen Ankara-Atina hattında skandal bir gelişme yaşandı… Ayasofya’nın ibadete açılma kararının ardından adeta ateş püsküren Yunanistan’da aşırı sağcı Yunan Çözümü Partisi’nden rezil bir talep geldi.

Yunanistan meclisinde 10 vekille temsil edilen parti, Selanik’teki Mustafa Kemal Atatürk’ün evinin müze olarak dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

Parti tarafından yapılan resmi açıklamada, “Hiçbir Türk mahkemesi Ayasofya’nın karakterine hakaret edemez. Buna karşılık olarak Yunanistan, Mustafa Kemal’in evini bir müzeye çevirmeli” ifadesi yer aldı. Açıklamada müzenin sözde Pontus soykırımında yaşamını yitirenlere adanması gerektiği de iddia edildi.

Yunan meclisinde 5’inci parti olan ve 10 vekille temsil edilen parti 2016 yılında gazeteci Kiriakos Velopoulos tarafından kurulmuştu.

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Son güncelleme: 12:29 12.07.2020
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