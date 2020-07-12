Son dakika gelişmesi… Yunan partiden skandal Atatürk talebi: Evini dönüştürelim

Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları nedeniyle gerilen Ankara-Atina hattında skandal bir gelişme yaşandı… Ayasofya’nın ibadete açılma kararının ardından adeta ateş püsküren Yunanistan’da aşırı sağcı Yunan Çözümü Partisi’nden rezil bir talep geldi.

Parti tarafından yapılan resmi açıklamada, “Hiçbir Türk mahkemesi Ayasofya’nın karakterine hakaret edemez. Buna karşılık olarak Yunanistan, Mustafa Kemal’in evini bir müzeye çevirmeli” ifadesi yer aldı. Açıklamada müzenin sözde Pontus soykırımında yaşamını yitirenlere adanması gerektiği de iddia edildi.

Yunan meclisinde 5’inci parti olan ve 10 vekille temsil edilen parti 2016 yılında gazeteci Kiriakos Velopoulos tarafından kurulmuştu.