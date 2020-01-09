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Son dakika… Genç hostesin korkunç uçak kazasından önceki son paylaşımı ortaya çıktı

Dün bütün dünya Tahran-Washington hattında yaşanan gerilimi takip ederken dün acı bir olay yaşandı. Sakin ve normal gündemde manşetlerden düşmeyecek bir kaza İran'da meydana geldi. Tahran'dan Kiev'e gitmek üzere havalanan Ukrayna Havayolları'na ait bir yolcu uçağı düştü ve uçaktaki 176 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın ardından ise bir dram ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
10:40 -
Haberler Dünya
Son dakika… Genç hostesin korkunç uçak kazasından önceki son paylaşımı ortaya çıktı

İran’ın başkenti Tahran’daki İmam Humeyni Havalimanı’ndan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere havalanan Ukrayna Havayolları’na ait bir yolcu uçağı dün “teknik nedenlerle” kalkıştan kısa bir süre sonra çakıldı.

Boeing 737 tipi uçakta kabin ekibi de dahil 176 kişi bulunduğu açıklanırken, kazadan kurtulan olmadı. Uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, dört Afgan, üç Alman ve üç İngiliz’in de bulunduğu açıklanırken bugün acı bir gerçek ortaya çıktı.

Genç kadının son paylaşımında, “İşimi çok seviyorum” ifadesini kullandığı görülüyor.

Ukrayna Havayolları’na ait uçakta hostes olarak görev yapan 28 yaşındaki Valeriia Ovcharuk’un sosyal medyada yaptığı son paylaşım ortaya çıktı. 176 kişinin olduğu uçakta yaşamını yitiren Ovcharuk’un işi dolayısıyla sık sık seyahat ettiği ve bu durumdan çok memnun olduğunu söylediği sosyal medya paylaşımı uluslararası haber ajanslarında paylaşıldı. Ovcharuk’un sosyal medya paylaşımlarının altında başsağlığı ve taziye mesajları yayınlandı.

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Genç kadının arkadaşları ve ölümünden dolayı yıkılan yakınları, “Çok enerjik, güzel ve neşeli bir insandır”, “Ailene sabır diliyorum, hatıran hep bizimle kalacak” yorumunu yaptı.

 

 

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Son güncelleme: 11:09 09.01.2020
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