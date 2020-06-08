Son dakika… George Floyd protestolarında 13’üncü gün: Polise soğuk duş

George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken orantısız şiddet kullanılarak öldürülmesi sonrasında gösteriler devam ediyor… Ülkenin birçok noktasında protesto gösterileri devam ederken Minneapolis Şehir Konseyi flaş bir karar aldı.

İki hafta önce kimsenin aklına bile gelmeyen bir hamle Minneapolis Şehir Konseyi’nden geldi. Resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Minneapolis Şehir Konseyi’nin üyesi olan Alondra Cano, “Veto yemeyecek bir şekilde Minneapolis Şehir Konseyi’nde çoğunluğu sağladık ve Minenapolis Polis Departmanı’nda herhangi bir reform yapılamayacağına karar vererek mevcut polis sistemini değiştirmeye karar aldık” dedi.

Bir gün önce Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, göstericilerle bir araya gelerek bu kararı desteklemediğini duyurmuştu. Protestocuların arasına giren Frey, Minneapolis Polis Departmanı’na ayrılan bütçenin azaltılmasını desteklemediğini vurguladıktan sonra büyük tepki çekmişti. Göstericilerin yuhalamaya başladığı Frey alandan uzaklaşmak zorunda kalmıştı.

20 BİN İNSAN TOPLANDI

Pazar günü protestoların en yoğun olduğu şehir Los Angeles’tı… Yaklaşık 20 binden fazla insan Hollywood Bulvarı’nı doldurarak ırkçılığı ve sistematik şiddeti eleştirdi.

New York’ta ise birbirinden bağımsız onlarca grup protesto gösterilerini sürdürdü. Çok sayıda protestocu, “Polise para vermeyin, okullara para verin” yazan pankartlar taşıdı.

SEATTLE’DA KORKUTAN KARE

Protestoların yoğun olduğu Seattle’da tabancası olan bir kişinin otomobille göstericilerin arasına girmesi ve bir kişiyi kolundan vurması büyük panik yarattı. Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda siyah otomobildeki bir kişi kalabalığın arasına girerek bir göstericiyi kolundan vuruyor.

Daha sonra olay yerindekiler vurulan gence müdahale ederken saldırganı da durdurmaya çalışıyor.