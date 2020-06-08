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Son dakika… George Floyd protestolarında 13’üncü gün: Polise soğuk duş

ABD'nin Minneapolis kentinde polisin orantısız güç uygulayarak ölümüne sebep olduğu George Floyd'un ardından ülkede gösteriler devam ediyor. Los Angeles, New York, Seattle ve Washington başta olmak üzere birçok kentte gösteriler devam ederken, Minneapolis Şehir Konseyi flaş bir karar aldıklarını duyurdu. Şehir Konseyi, "Veto almayacak bir karar ile Minneapolis Polis Departmanı'nda reform yapılamayacağı konusuna katılıyoruz ve mevcut polis sistemini değiştirmek istiyoruz" açıklamasını yaptı. Bu açıklama, şehirde polis sisteminin değişeceğinin sinyali olarak büyük yankı uyandırdı.

Sozcu.com.tr
08:06 -
Haberler Dünya
Son dakika… George Floyd protestolarında 13’üncü gün: Polise soğuk duş

George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken orantısız şiddet kullanılarak öldürülmesi sonrasında gösteriler devam ediyor… Ülkenin birçok noktasında protesto gösterileri devam ederken Minneapolis Şehir Konseyi flaş bir karar aldı.

İki hafta önce kimsenin aklına bile gelmeyen bir hamle Minneapolis Şehir Konseyi’nden geldi. Resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Minneapolis Şehir Konseyi’nin üyesi olan Alondra Cano, “Veto yemeyecek bir şekilde Minneapolis Şehir Konseyi’nde çoğunluğu sağladık ve Minenapolis Polis Departmanı’nda herhangi bir reform yapılamayacağına karar vererek mevcut polis sistemini değiştirmeye karar aldık” dedi.

Bir gün önce Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, göstericilerle bir araya gelerek bu kararı desteklemediğini duyurmuştu. Protestocuların arasına giren Frey, Minneapolis Polis Departmanı’na ayrılan bütçenin azaltılmasını desteklemediğini vurguladıktan sonra büyük tepki çekmişti. Göstericilerin yuhalamaya başladığı Frey alandan uzaklaşmak zorunda kalmıştı.

20 BİN İNSAN TOPLANDI
Pazar günü protestoların en yoğun olduğu şehir Los Angeles’tı… Yaklaşık 20 binden fazla insan Hollywood Bulvarı’nı doldurarak ırkçılığı ve sistematik şiddeti eleştirdi.

Siyah arabadaki adam kalabalığın arasına girdikten sonra bir el ateş etti.

New York’ta ise birbirinden bağımsız onlarca grup protesto gösterilerini sürdürdü. Çok sayıda protestocu, “Polise para vermeyin, okullara para verin” yazan pankartlar taşıdı.

SEATTLE’DA KORKUTAN KARE
Protestoların yoğun olduğu Seattle’da tabancası olan bir kişinin otomobille göstericilerin arasına girmesi ve bir kişiyi kolundan vurması büyük panik yarattı. Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda siyah otomobildeki bir kişi kalabalığın arasına girerek bir göstericiyi kolundan vuruyor.

Siyah arabanın içinden çıkan siyah sweatshirtlü adam kalabalığın arasına girdikten sonra tabancasını çıkardı. Bir göstericiyi kolundan vuran saldırgan etrafa korku saçtı. Vurulan adama ise kırmızı gömlekli protestocular yardım etmeye çalıştı.

Daha sonra olay yerindekiler vurulan gence müdahale ederken saldırganı da durdurmaya çalışıyor.

Protestocular yaralı adama müdahale ediyor.

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Son güncelleme: 08:09 08.06.2020
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