Son dakika… George Floyd son yolculuğuna böyle uğurlandı

Mayıs ayının sonunda Minneapolis kentinde polisin şiddetine maruz kalarak yaşamını yitiren George Floyd’un cenaze töreni dün gece düzenlendi. Çok sayıda insanın katıldığı tören Floyd’un çocukluğunun geçtiği Teksas eyaletindeki Houston’da gerçekleşti. Pearland’daki bir mezarlığa annesinin yanına gömülen Floyd’un ailesi açıklamalarda bulundu.

Floyd’un kardeşi Rodney, “O burada dünyaya geldi. Fakat bütün dünyada onu hatırlayacak. O dünyayı değiştirecek” dedi.

25 Mayıs’ta yaşamını yitiren ve öldüğü sırada çekilen görüntüleri dünyayı şoke eden George Floyd’un cenaze töreni sırasında radyo istasyonları bir dakikalık sessizlik uygularken, New York borsasında da 8 dakika 46 saniye boyunca işlem yapılmadı. Minneapolis’in sonradan görevden alınan polis memuru Derek Chauvin, Floyd’un boynunu diziyle tam 8 dakika 46 saniye boyunca sıktığı için bu şekilde bir uygulama yapıldığı açıklandı.

Törende konuşan Floyd’un yeğeni Brooke Williams, “Amcam ruhani olarak çok ağırbaşlıydı ve bir aktivistti. İnsanları sözleriyle harekete geçirebilirdi. Ben nefes alabiliyorum. Ve ben nefes aldığım sürece adalet için çalışacağım” ifadesini kullandı.