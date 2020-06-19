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Son dakika… Girit Adası açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem!

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Girit Adası açıklarında saat 23:34'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin 40 kilometre olduğu belirtildi.

23:45 -
Haberler Dünya
Son dakika… Girit Adası açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem!

AFAD, depremin 4.5 büyüklüğünde ve yerin 7.97 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

Depremin 4.6 büyüklüğünde olduğunu aktaran Kandilli Rasathanesi de depremin derinliğinin 18.9 kilometre olduğunu belirtti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: 23:53 19.06.2020
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