Son dakika… Girit Adası açıklarında deprem!

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre ise deprem, 4.6 büyüklüğünde ve yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

2 Mayıs’ta Girit Adası’nın açıklarında saat 15.51’de yerin 17.9 kilometre derinliğinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

6.4’lük depremin ardından ada ve civarında çok sayıda artçı deprem olmuştu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem – Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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