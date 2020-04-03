Son dakika… Google’dan corona virüsü verileri: Türk halkı evde kaldı

Google, 16 Şubat 2020 ile 29 Mart 2020 tarihleri arasında kullanıcılarının akıllı telefonlarından elde edilen verileri derleyerek küresel bir rapor hazırladı.

Raporda Türkiye ile ilgili çarpıcı detaylar da yer aldı. Bu tarihler arasında Google’ın verilerine göre bu tarihler arasında restoran, cafe, AVM, müze, kütüphane ve sinema gibi yerlere gidiş ortalamanın altına düştü. Corona virüsü salgını öncesindeki kalabalığa göre bu yerlere gidenlerin sayısı yüzde 75 azaldı.

Öte yandan Google’ın verilerine göre manav, pazar ve eczane gibi yerlere gidenlerin sayısında da gözle görülür bir düşüş olduğu tespit edildi. Google’ın verilerine göre bu yerlere gidenlerin sayısı yüzde 39 azaldı.

Kullanıcılarının akıllı telefonlarından elde edilen verileri inceleyen uzmanlar, ulusal park, plaj, ormanlık alan ve kamusal alanda da sokağa çıkmama gibi bir eğilim görüldüğünü tespit etti. Corona virüsünden önceki döneme oranla, bu mekanlara gidenlerin sayısı da yüzde 58 azaldı.

OFİSLER YARI YARIYA BOŞALDI

Google’ın verilerinde otobüs, metro, tren ve tramvay duraklarında da yoğunluğun Türkiye özelinde azaldığı tespit edildi. Bu tarihler arasında Türkiye’deki yoğunluk ve hareketlilik yüzde 79 azaldı.

Corona virüsü ile birlikte sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken, birçok iş yeri de evden çalışma modeline geçti… Google’ın verilerinde ofisten çalışanların oranında da yüzde 45’lik bir düşüş görüldüğü gözlendi.

Google’ın kullanıcı verilerinden elde ettiği bilgilere göre Türkiye’de evde kalanların oranı yüzde 17 arttı.