Son dakika… Görüntüler korkunç: Tanker kalabalığın üzerine sürdü

ABD’nin Minneapolis kentinde George Floyd’un polis şiddetiyle hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Bir tanker sürücüsü aracı, Minneapolis kentinde bulunan Interstate 35W otobanında protestocuların üzerine sürdü.
Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken protestocular, taşlar atıp tankerin üzerine çıkarak sürücüyü durdurdu.
Protestocular sürücüyü linç etmek isterken olay yerine gelen polis, tanker sürücüsünü kalabalığın elinden kurtardı.
Minnesota Kamu Güvenliği Departmanı tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada, tanker sürücüsünün tutuklandığı bildirildi.