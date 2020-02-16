Son dakika… Görüntüler korkunç: Toplu mezardan 6 bin ceset çıkarıldı

Afrika’nın doğusundaki 10 milyon nüfuslu Burundi korkunç geçmişiyle yüzleşiyor… Hutular ile Tutsiler arasında yaşanan gerilim sonucunda işlenen katliamı araştırmakla görevli Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, yapılan son kazılarda ulaşılan korkunç manzarayı gözler önüne serdi.

Komisyon başkanı Pierre Claver Ndayicariye, yapılan son kazılarda toplam 6 toplu mezarda 6 bin 32 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını açıkladı. Çok sayıda boş kurşun kovanının bulunduğunu açıklayan yetkililer, kıyafet, gözlük ve kolyeler sayesinde kimlik tespiti yapılabildiğini duyurdu.

Ndayicariye, 48 yıl önce yaşanan katliam sonrasında kurbanların yakınlarının artık sessiz kalamayacaklarını açıkladı. Burundi’de Tutsi ile Hutular arasında yaşanan iç savaşta 300 binden fazla insan yaşamını yitirmişti.

2005 yılında sona eren savaşın ardından yapılan incelemelerde 4 binden fazla toplu mezarda 142 bin kurban bulunmuştu.