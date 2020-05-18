Son dakika… Gözler bu toplantıda: Türkiye de dahil 100’ü aşkın ülke coronayı tartışacak

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve corona virüsü günlerinde en dikkat çekici kuruluşlardan biri olan Dünya Sağlık Örgütü’nün organize ettiği Dünya Sağlık Asamblesi bugün gerçekleşiyor. Corona virüsü dolayısıyla internet ortamında 100’den fazla ülkenin temsilcisi bir araya gelecek ve birçok konuyu masaya yatıracak.

73’üncü kez düzenlenecek ve bugün başladıktan sonra yarın akşama kadar devam edecek etkinliğin en kritik detayı ise gündeme getirilen “bağımsız soruşturma” olacak. Avustralya, Hindistan, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık, Rusya ve AB ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke corona virüsüne karşı yapılanların incelenmesini ve nerelerde hatalar yapıldığının tespit edilmesini istedi.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın gündeme getirdiği, “Corona virüsünü Çinliler laboratuvar ortamında üretti. Çin kasten salgının yayılmasına izin verdi” iddialarının gölgesinde geçecek etkinlikte sunulacak taslak tasarıda Çin’e doğrudan bir suçlamada bulunulmuyor. Öte yandan bu taslak metinde henüz ABD’nin imza atmaması da ilginç bir detay olarak uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

BU YIL GÜNDEM DEĞİŞTİ

Normalde Mayıs ayında Cenevre’de düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi’nde karar mekanizmaları izlenecek yöntemleri, kurum içindeki görevlendirmeleri ve bütçeyi konuşuyordu.

Fakat corona virüsü sebebiyle sanal ortamda gerçekleşecek bu yılki etkinlikte üye devletler Covid-19 salgınına odaklanacak ve hastalık hakkındaki bilgilerini ve ilerleme raporlarını paylaşacak. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada Covid-19 ile ilgili bir taslak metin de hazırlanacağı kaydedildi.

ÇİN’İN İKİ DERDİ VAR: COVİD-19 VE TAYVAN

Dünya Sağlık Asamblesi’nde Çin’i terletecek en büyük iki sorun ise Covid-19’a daha erken müdahale edilip edilemeyeceği sorusu ve Tayvan meselesi…

1949’da Komünist Parti tarafından Çin’den kopan ve bağımsızlığını ilan eden Tayvan, o günden beri bağımsız bir ülke olarak kendini tanımlıyor. Her ne kadar Çin yönetimi Tayvan’ın bir gün tekrar ülkeye bağlanacağını açıklasa da Tsai Ing-wen’in Demokratik İlerleme Partisi böyle bir duruma sıcak bakmıyor.

Şu an Pekin yönetimi ile Tayvan hükümeti arasında gerilim devam ederken, Çin resmi olarak tanımadığı Tayvan’ın Dünya Sağlık Ansemblesi’nde yer almasını istemiyor. Kendi ordusu ve para birimi olan Tayvan’ın bu yılki ansemblede yer alması ise kritik bir öneme sahip.

Zira 23 milyon nüfusa sahip Tayvan, corona virüsüne karşı muazzam bir başarı elde etti. Ülkede zamanında alınan önlemler ve sınırların kapatılması dolayısıyla ülke genelinde sadece 440 vaka tespit edilirken, 7 insan da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi.

Bu veriler ışığında corona virüsüne karşı en etkili yöntemleri uygulayan ülkelerden biri olan Tayvan’ın bu toplantıda yer alıp almaması uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı. Tayvan yönetimi, resmi olarak bir davet almadıklarını açıkladı.