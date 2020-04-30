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Son dakika… Gözler İspanya’da: Kritik açıklama geldi, ölüm sayısı dibi gördü

İspanya Sağlık Bakanlığı, corona virüsü ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Önceki gün 453 insanın yaşamını yitirdiği İspanya'da ölüm sayısı 268 olarak açıklandı.

Sozcu.com.tr
12:06 -
Haberler Dünya
Son dakika… Gözler İspanya’da: Kritik açıklama geldi, ölüm sayısı dibi gördü

Küresel ölçekte corona virüsünden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya’dan flaş bir açıklama geldi… İspanya Sağlık Bakanlığı, güncel verileri kamuoyu ile paylaştı.

Ülkede son 24 saatte 268 insanın yaşamını yitirdiği açıklandı. Önceki gün bu oran 453 olarak kayıtlara geçerken son 24 saat içerisinde 268 insanın yaşamını yitirmesi son 6 haftadaki en düşük rakam olarak tarihe geçti. Ülke genelindeki toplam ölüm sayısı 24.275’ten 24.543’e çıktı.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı da 212.917’den 213.435’e çıktı.

Son güncelleme: 12:16 30.04.2020
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