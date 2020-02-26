Son dakika… Gürcistan’da ilk Corona vakası duyuruldu!

Ölümcül virüs Türkiye’yi dört bir taraftan çembere almaya devam ediyor.

Reuters’ın son dakika olarak aktardığı habere göre, Türkiye’nin doğusundaki bir başka komşusu olan Gürcistan’da ilk Corona virüsü vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ülkedeki ilk Corona virüsünün tespit edilidiği duyuruldu. Virüsün tespit edildiği kişinin İran’dan Azerbaycan’a oradan da Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e geldiği belirtildi.

TÜRKİYE’NİN ETRAFI ÇEVRİLİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akşam saatlerindeki basın toplantısında ülkede henüz virüsün tespit edilmediğini belirtmişti.

Daha önce İran, Irak ve Yunanistan’da virüse yakalanan hastaların bulunduğu açıklanmıştı. Bu ülkeler içinde İran’da yaklaşık 20 kişinin hayatını kaybetmesi ve 100’den fazka vakanın tespit edilmesi endişeleri artırıyor.

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