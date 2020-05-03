Son dakika… Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un’un fotoğrafındaki şoke eden detay

Corona virüsü uluslararası kamuoyunun gündemini kaplarken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da bir süredir sıklıkla gündeme geliyor… Üç haftadır hem halkının hem de dünyanın karşısına çıkmayan 38 yaşındaki Kim’in Nisan ayında kutlanan dedesi Kim Il-sung’un doğum günü etkinliklerine katılamaması ile gündeme gelen “Kuzey Kore lideri öldü mü” iddiaları birçok istihbarat kuruluşu tarafından da konuşulmaya başlanmıştı.

Fakat dün Kuzey Kore devlet televizyonu ve ajansları ülkenin liderinin haftalar sonra katıldığı bir açılış törenine çekilmiş fotoğrafları bütün dünyaya ve ajanslara servis etti. Fotoğraflarda sağlığı ve neşesi yerinde görülen Kim’e kız kardeşi Kim Yo-jong’un da aralarında olduğu üst düzey kurmayları da eşlik etti.

Fakat görüntülerde Kim’in sağ bileğindeki bir yara izi özellikle Batı medyasının gündemine oturdu. ABD’li uzmanlar ve yetkililer Kim’in sağ bileğindeki yara izinin haftalar boyunca neden görülmediğinin sebebini gösterdiğini söyledi.

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Açıklamalarda Kim’in sağ eline radial arter anevrizması uygulandığı belirtildi. Babası ve dedesinin kalp krizinden öldüğünü hatırlatan NK News isimli medya kuruluşuna konuşan doktorlar, “Sağ bileğindeki yara izi kalple ilgili bir operasyon geçirdiğini gösteriyor olabilir. Bu yara izinin olduğu bölge damarlara stent takmak için oluşturulmuş olabilir” ifadesini kullandı.

15 NİSAN’DA DİKKAT ÇEKTİ

Kim en son 2014 yılında benzer bir şekilde ortadan kaybolmuştu. O dönemde darbe girişimi iddiaları gündeme gelirken bir süre sonra Kim Jong-un bastonla kameralar karşısına çıkmıştı.

15 Nisan’da Kim’in dedesi ve ülkenin kurucusu olan Kim Il Sung’un doğum günü etkinliklerine katılmayan Kuzey Kore liderinin sağlık durumunun kötü olduğu iddia edilirken, Kuzey Kore’den kaçarak Güney Kore’ye sığınan siyasetçi Ji Seong-ho, “Kim yüzde 99 oranında öldü” demişti. Bu açıklamadan bir süre önce ise Japon medyası, “Kim bitkisel hayatta” ifadesini kullanmıştı.

Öyle ki Japon medyasına konuşan Çinli bir doktor, “Kim ülkenin kırsal bölgesini ziyaret ederken kalbini tutup yere yığıldı. Yanındakiler kalp masajı yaparak yakındaki bir hastaneye götürdüler” iddiasını ortaya atmıştı.