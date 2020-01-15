Son dakika… Hafter güçleri: Ateşkes sona erdi

Moskova’daki ateşkes görüşmeleri sırasında iki gün süre uzatma isteyen ve akabinde görüşmelerin yapıldığı kenti terk ederek tepki çeken Hafter’e bağlı Libya Temsilciler Meclisi Başkanı ateşkesin sona erdiğini duyurdu.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında, Moskova’da yapılan Libya görüşmeleri sırasında masadan kalkan Hafter’e tepki gösterdi

Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;

*Libya'da yaşananlara kayıtsız kalamayız. Libya'yı kana ve ateşe bulayanlar ülkemize karşı kinlerini de sergiliyor.

*Ateşkesi yazılı hale getirmek amacıyla dün Moskova'da yapılan görüşmelerde Trablus hükümeti uzlaşmacı tavır sergiledi. Bu tutuma rağmen darbeci Hafter ateşkesi imzalamaya yanaşmadı.

*Önce evet dedi, sonra ne yazık ki Moskova'yı terk etti, Moskova'dan kaçtı ve imzalamadı. Ama heyetimiz oradaki dürüst duruşunu sergileyerek imzasını arkadaşlarımız attı ve şu anda belge evrak her şey bizim elimizde.

*Biz görevimizi yaptık, bundan sonrası sayın Putin ve onun ekibine ait. Biz hiçbir zaman söylediğimiz sözü inkar etmeyiz.

*Hafter'in ortaya koyduğu şartlar gerçek yüzünü gösteriyor. Daha önceki anlaşmalarda sicilinin hiç de iyi olmadığını gayet iyi biliyoruz.

*Bugün ateşkesi reddetmesi bizi hiç de şaşırtmadı. Ancak bu defa geçmişten farklı olarak işin içinde Türkiye var.

*Dün Moskova'da yürütülen görüşmelerin, darbeci Hafter'in gerçek yüzünü göstermesi bakımından olumlu buluyoruz. İHA

AYRINTILAR GELECEK…