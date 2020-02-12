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Son dakika… Hafter’den skandal adım: Havalimanını BM’ye kapattılar

Libya'nın doğusundaki bölgelerin kontrolünü sağlayan ve Libya'nın başkenti Trablus'taki tek havalimanını ele geçirmeye çalışan Hafter, havalimanının BM tarafından kullanılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr
23:57 -
Haberler Dünya
Son dakika… Hafter’den skandal adım: Havalimanını BM’ye kapattılar

Libya’da süren iç savaş sırasında Birleşmiş Milletler tarafından yapılan yardımları getiren uçaklarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Hafter güçleri Trablus’taki havalimanını ele geçirmeye çalışırken, Hafter’in sözcüsü Ahmed Mismari, BM’ye buradaki havalimanını kullanmaması uyarısında bulundu.

Trablus’taki Mitiga Havalimanını Türkiye’nin üs olarak kullandığını iddia eden Mismari, BM uçaklarının güvenliğini sağlayamayacaklarını belirterek uçakların Misrata Havalimanına inebileceğini söyledi.

 BM YETKİLİSİ DUYURMUŞTU

BM yetkilileri akşam saatlerinde bir uçaklarının havalimanına inmek istediğini ancak Hafter güçlerinin buna müsaade etmediğini bekirtmişti.

Birleşmiş Milletler Libya son dakika Türkiye
Son güncelleme: 00:05 13.02.2020
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