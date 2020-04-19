Son dakika… Hangi ülke corona virüsüne nasıl önlem alıyor?

ALMANYA: 800 metrekareye kadar iş yerleri yarın açılıyor. Okullar haftaya kapılarını açacak. Maske şart değil ama insanlar arasında en az 1.5 metre mesafe şartı var. Aynı evden kişiler bir arabaya binebilecek, gezebilecek. Aynı evde yaşamayanlar ise en fazla iki kişi, mesafeli dışarı çıkabilecek. Cenaze defnedilirken, mezar başında sadece 5 kişi olabilecek.

HOLLANDA: Mesafe kuralı en az 1.5 metre. 28 Nisan'a kadar okullar, saunalar, barlar, cafeler kapalı. Düğünler ve cenazeler en fazla 30 kişilik katılımla gerçekleşiyor. İnsanlar arasında etkileşim ve temas yasak ve alışverişlerde 1.5 metre kuralına uyulmazsa market kapatılıyor. Çocuklar aileleriyle çıkabilecek ama 1.5 metre mesafe şart.

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KOMŞU ÜLKEDEN ALIŞVERİŞE GELMEK YASAK

İSVİÇRE: Ülkede corona önlemleri haftaya yumuşuyor. En az 1.5 metre mesafe ve hijyene uymayanlara ceza var. Meslek eğitimi öğrencileri, sınavları geçmiş sayılacak. En ilginç yasak ise turistlere. Komşu ülkelerden gelip sınırda alışveriş yapmak yasak. Bu şekilde dolu torbalarla yakalanana 100 İsviçre Frank’ı ceza var.

AMERİKA: Virüsün en çok vurduğu ülkede, kamusal alanda maske zorunluluğu var. Bu mecburiyet iki yaşından büyük çocuklar için de geçerli. Özellikle New York'ta parklar açık, okullar kapalı ve her türlü eğlence mayıs sonuna kadar yasak. Süpermarket ve eczaneler dışında dükkanlar kapalı.

FRANSA: 17 Mart'ta başlayan yasaklar mayıs başlarında yumuşuyor. Yürüyüş ve spor, evden bir kilometre uzaklaşmamak ve bir saati aşmamak şartıyla serbest. Yoksa ceza var. Alışveriş ve doktora gitmek isteyenler çıkabiliyor. Kurala iki kez uymayana hapis cezası var. Süpermarketler, eczaneler, sigara ve gazete satan yerler açık.

RUSYA: Sınırlamalar 31 Mart'ta başladı. Acil doktora gitmek, köpekleri evden en fazla 100 metre öteye kadar gezdirmek dışında, öyle istenildiği gibi gezilemiyor. Sadece bazı süpermarketler açık. Otobüse binmek için bile yetkililerden izin almak gerekiyor. Yüz tarayıcı kameralarla denetim yapılıyor.

AVUSTURYA: 16 Mart'ta başlayan yasakları ilk yumuşatan ülke. Bu hafta dükkanlar açılıyor ama bazı parklara girmek, ziyaretçi sayısıyla sınırlı. 1 Mayıs'tan itibaren alışveriş merkezleri, kuaförler açılıyor. Kamusal alanda ve otobüslerde maske zorunluluğu var. Bar ve restoranlar ise maske şartıyla, 15 Mayıs'ta açılacak.

İTALYA: Kısıtlamalar 10 Mart'ta başladı. Covid 19'un İspanya ile en çok vurduğu iki Avrupa ülkesinden biri. Sadece alışveriş, acil hastalık hali, hastalık bakımı nedeniyle dışarı çıkılabiliyor. Ülkede tüm üretim durmuş durumda. Sadece süpermarketler ve eczaneler açık.

İSPANYA: Koşmak için dışarı çıkmak, akraba ziyaretleri yasaklandı. Yürüyüşler ise sadece evin çevresinde yapılabiliniyor. Polis işi sıkı tutuyor ve drone ile kontrol ediyor. Kurallara uymayan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Süpermarketler ve eczaneler açık.

İSVEÇ: Coronayı umursamayan ülkelerden biri ve dışarı çıkış yasakları yok. Okullar, yuvalar, restoranlar açık. Yalnız iki metre mesafe kuralı var. Tek sıkı şart, 50 kişiden fazla bir araya toplanma ve yaşlıları bakım evlerinde ziyaret konusunda. Tüm dükkanlar açık. Ülke bu tavrıyla eleştiri alıyor.

İNGİLTERE: Kısıtlamalar 23 Mart'ta başladı. Coronadan en çok etkilenen Avrupa ülkesi. Hastaneler yetersiz ve personel kısıtlı. Londra'da yiyecek alışverişi mümkün. Spor ise, aynı evden bir kişiyle yapılabiliyor. İki kişiden fazla insan bir araya gelmesine yasak getirildi. Acil ihtiyaçlar için dışarı çıkmak serbest.

ÇİN: Corona virüsünü dünyaya yayan ülke olarak bilinen Çin’de rakamların doğruluğu tartışılıyor. İnsanlar maskeyle dolaşıyor ve insan hareketleri, bilgisayar ve telefon uygulamaları ile takip ediliyor. Ülkede iş yerleri ve fabrikalar yavaş yavaş açılıyor.