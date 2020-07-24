Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Havada panik: Amerikan F-15’i az kalsın yolcu uçağını düşürecekmiş

ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal, ABD ordusuna ait F-15'lerin Suriye üzerinden geçen bir yolcu uçağını adeta taciz ettiğini ortaya çıkardı. Gazeteye konuşan yetkililer detayları kamuoyu ile paylaştı.

Sozcu.com.tr
07:19 -
Haberler Dünya
Son dakika… Havada panik: Amerikan F-15’i az kalsın yolcu uçağını düşürecekmiş

Kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Suriye’de çok ciddi bir kazanın eşiğinden dönüldü… ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, dün ABD’nin Suriye’deki üslerinden birinin üzerinde seyreden bir yolcu uçağının az kalsın düşürüleceğini duyurdu.

Gazetenin özel haberinde, ABD ordusuna ait F-15, havadaki uçağı yakından takibe aldı. 1000 metre mesafeye kadar yaklaşan savaş uçağı, bu uçağın tarifeli seferle uçan bir İran uçağı olduğunu öğrenince
mesafeyi açarak takibi bıraktığı açıklandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ABD’nin Suriye’deki yetkililerinden Yüzbaşı Bill Urban, “Uçağın Mahan Havayolları’na ait olduğunu tespit edince mesafeyi açarak takibi bıraktık. Bunları uluslararası standartları koruyarak yaptık” dedi.

ABD İran son dakika Suriye taciz
Son güncelleme: 07:23 24.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more