Son dakika… Havalimanlarında dikkat çeken corona virüsü önlemleri

Dünya çapında 2 milyondan fazla insanı hasta eden ve 126 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsünün en çok zarar verdiği sektörlerden biri havacılık ve turizm… Corona virüsü ile birlikte birçok ülke sınırlarını kapatırken, ülke dışından gelen yolcuları da kabul etmemeye başladı.

Birçok ülke sınırda termal kamera ile gözlem yaparken, bazı ülkeler yolcuların corona virüsü geçirip geçirmediğine dair sorular sorarak belge istiyor.

İlk kısıtlama ve yasaklar salgının da başladığı Çin’e yönelik oldu… Birçok ülke Çin’e seyahati yasaklarken Çin’den gelen yolcuların da ülkeye alınması engellendi.

AB ÜLKELERİ ARASINDA DA KISITLAMA

Japonya, Çin ve Güney Kore’den gelen yolcuların alınmasına yasak getirirken, kısa bir süre sonra bu yasaklar 21 AB ülkesi ve İran’ı da kapsayacak şekilde genişletildi.

En sert önlemi alan ülkelerden biri olan Avustralya ve Yeni Zelanda, ülkeye bütün yabancı ülkelerden gelen yolcuların alınmayacağını açıklarken, ülke dışından yakın zamanda gelenlere 14 günlük karantina kararı alındı.

Singpur’da da benzer yasaklar alınırken, Güney Kore’de de ülke dışından gelenlere iki haftalık evde kalma şartı getirildi.

Hindistan, bütün vize ve yabancıların Nisan ayının ortasına kadar girişini askıya alırken, Kanada, ABD ve AB de benzer yasaklar aldı. Avrupa Birliği, dış sınırlarını 18 Mart itibariyle 30 gün boyunca kapatırken, üye ülkeler arasındaki sınır geçişleri de ülkelere bağlı olarak sıkılaştırıldı.