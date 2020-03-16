Son dakika… Herkes bu açıklamaya kilitlenmişti: Macron’dan Corona virüsü çıkışı

6633 vakanın bulunduğu Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron, alınan tedbirleri canlı yayında açıkladı.

Ülkede şimdiye kadar 148 kişinin öldüğü salgınla mücadele için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Macron’un açıklamaları şöyle:

İnsanların hareketlerini kısıtlayacak önlemler almaya karar verdim.

İnsanların hareketleri yarından itibaren 15 gün süreyle ciddi şekilde sınırlandırılacak. Ülke genelinde dışarıda gezmek yasak, sadece alışverişlere ve işe gitmeye izin var. Tatile çıkmak yok.

Önemli görevdeki personel dışındakiler evlerinde kalacak.

Bütün şirketler evden çalışmak için gereken adımları atmalı.

Belediye seçimlerinin ikinci kısmı iptal edildi.

İnsanların hareketini sınırlandıran tedbirlere karşı çıkanlar Fransa hükümeti tarafından cezalandırılacak.

Corona virüsüne karşı savaşta taksi ve oteller mobilize edilecek.

Askeri hastane virüsle mücadelede kullanılacak.

Fransa sınırları AB ile koordineli bir şekilde yarın kapatılacak. Schengen bölgesi sınırları yarından itibaren kapatılacak.

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