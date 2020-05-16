Son dakika… Hindistan salgında Çin’i geride bıraktı! ‘Coronadan kaçış’ dramı

Dünya genelinde 4.5 milyon vaka sınırı aşan corona virüsünde, bir ülke daha salgının başladığı Çin’i geride bıraktı. Hindistan Sağlık Bakanlığı ülke genelinde 85 bin 940 vakanın kayıtlara geçtiğini duyurdu. Asemptomatik vakaları tespit etmekle mücadele eden Çin’de ise bu rakam 82 bin 941.

Çin salgını kontrol altına alma sürecindeyken, Hindistan da tıpkı Rusya gibi virüsün hız kazandığı günlerden geçiyor. 2 bin 753 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, eyaletler arası yer değiştirmek zorunda olan göçmen işçiler konusunda da dram yaşanıyor.

Karantina uygulamalarının başladığı 24 Mart’tan bu yana yüz binlerce kişi, işsiz kaldığı için evlerine dönmeye çalışıyor. Kendi imkanlarıyla yola koyulanlar kilometrelerce yürümek zorunda kalırken, hükümetin salgının yayılmaması için tren ve otobüslerle göndermek üzere beklettiği işçilerin oluşturduğu uzun kuyruklar uluslararası ajansların görüntülerine yansıyor.

Toplu halde bekletilen işçiler arasında ne sosyal mesafe ne de diğer kurallara dikkat ediliyor.

24 KİŞİ KAZADA CAN VERDİ



Öte yandan Uttar Pradeş eyaletine bağlı Auraiya bölgesinde, evlerine dönmeye çalışan işçileri taşıyan kamyon bir başka araçla çarpıştı. Kazada en az 24 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Bölgede görev yapan polis ekiplerinden Suresh Kumar, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

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