Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Hindistan salgında Çin’i geride bıraktı! ‘Coronadan kaçış’ dramı

Corona virüsünün hızını artırdığı ülkelerden Hindistan, vaka sayılarında salgının ortaya çıktığı Çin'i geride bıraktı. İşsiz kalan binlerce kişi evlerine dönmek için uzun kuyruklar oluştururken, göçmenleri taşıyan kamyonun karıştığı kazada 24 kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
10:09 -
Haberler Dünya
Son dakika… Hindistan salgında Çin’i geride bıraktı! ‘Coronadan kaçış’ dramı

Dünya genelinde 4.5 milyon vaka sınırı aşan corona virüsünde, bir ülke daha salgının başladığı Çin’i geride bıraktı. Hindistan Sağlık Bakanlığı ülke genelinde 85 bin 940 vakanın kayıtlara geçtiğini duyurdu. Asemptomatik vakaları tespit etmekle mücadele eden Çin’de ise bu rakam 82 bin 941.

Evlerine dönmek isteyenler kamyonlara binmek için birbirleriyle mücadele ediyorlar.

Çin salgını kontrol altına alma sürecindeyken, Hindistan da tıpkı Rusya gibi virüsün hız kazandığı günlerden geçiyor. 2 bin 753 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, eyaletler arası yer değiştirmek zorunda olan göçmen işçiler konusunda da dram yaşanıyor.

Güvenlik güçleri belgeleri kontrol ederek geçişe izin veriyor.

Karantina uygulamalarının başladığı 24 Mart’tan bu yana yüz binlerce kişi, işsiz kaldığı için evlerine dönmeye çalışıyor. Kendi imkanlarıyla yola koyulanlar kilometrelerce yürümek zorunda kalırken, hükümetin salgının yayılmaması için tren ve otobüslerle göndermek üzere beklettiği işçilerin oluşturduğu uzun kuyruklar uluslararası ajansların görüntülerine yansıyor.

Trenlerde ateş ölçümü yapılıyor.

Toplu halde bekletilen işçiler arasında ne sosyal mesafe ne de diğer kurallara dikkat ediliyor.

24 KİŞİ KAZADA CAN VERDİ

Öte yandan Uttar Pradeş eyaletine bağlı Auraiya bölgesinde, evlerine dönmeye çalışan işçileri taşıyan kamyon bir başka araçla çarpıştı. Kazada en az 24 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Kaza bölgesindeki kurtarma çalışmaları.

Bölgede görev yapan polis ekiplerinden Suresh Kumar, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

İLGİLİ HABERCoronanın diğer yüzü! Yolda doğurup 160 kilometre yürüdüCoronanın diğer yüzü! Yolda doğurup 160 kilometre yürüdü

 

İLGİLİ HABERKarantina dehşeti! Okul binasında kalan kadına tecavüz ettilerKarantina dehşeti! Okul binasında kalan kadına tecavüz ettiler
Bebek Çin Corona Dünya Hindistan Kadın kaza okul Polis Rusya Sağlık Sağlık Bakanlığı son dakika tecavüz
Son güncelleme: 10:18 16.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more