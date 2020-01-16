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Son dakika… Hindistan’dan geri adım: Türkiye’ye kısıtlama yok

Dün Reuters'ın servis ettiği haberlerde Türkiye ve Malezya'nın Keşmir'deki Müslümanlara yönelik açıklamalarının Hindistan'da rahatsızlık yarattığı ve Hint yönetiminin ticari olarak bazı kısıtlamalar getireceği öne sürülmüştü. Ajansa konuşan Hindistan hükümetinden yetkililer, "Hükümetimiz Türkiye'nin yaptığı açıklamaları hoş karşılamadı" diyerek ticareti sınırlama kararı aldıklarını duyurmuştu. Bugün ise Yeni Delhi yönetimi geri adım attı. Hindistan ticaret bakanı herhangi bir kısıtlamanın olmadığını söyledi.

Sozcu.com.tr
13:36 -
Haberler Dünya
Son dakika… Hindistan’dan geri adım: Türkiye’ye kısıtlama yok

Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal, dün uluslararası ajans ve haber kanallarında yayınlanan, “Hindistan, Türkiye ve Malezya ile ticareti kısıtlama kararı aldı” yönündeki haberler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Malezya’nın Keşmir’de yaşananlarla ilgili açıklamalarının Yeni Delhi yönetimini rahatsız ettiğini aktaran Reuters’a konuşan Hint yetkililer, iki ülke ile ticaretin kısıtlanacağını öne sürmüştü. Bu iddialara yanıt Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal’dan geldi.

Goyal, “Hindistan serbest ticarete ve herkese eşit davranmaya inanıyor” dedi. Goyal, Yeni Delhi yönetiminin iki ülke ile ilgili bir kısıtlama hazırlığında olmadığını da dile getirdi. Goyal, herhangi bir kısıtlamanın bütün ülkelere uygulanacağını da dile getirdi. Goyal, “Eğer Malezya’ya bazı kısıtlamalar gelecekse, bundan etkilenecek tek ülkenin onlar olacağını düşünmüyorum” dedi.

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ERDOĞAN, “KEŞMİRLİLER KUŞATMA ALTINDA” DEMİŞTİ

Müslüman çoğunluğun yaşadığı Keşmir bölgesinin tamamı üzerinde hem Hindistan hem de Pakistan tarafından hak iddia ediliyor ve bölgenin kısmi yönetimini bu iki ülke beraber yapıyor.

Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad kısa zaman önce yaptığı açıklamada çoğunluğu Hindu olan Hindistan'ın Jammu ve Keşmir'i “işgal edip zapt ettiğini” söylerken, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Keşmirlilerin “fiilen kuşatma altında olduklarını” ifade etmişti.

Haber haberler Hindistan Malezya son dakika Türkiye
Son güncelleme: 13:44 16.01.2020
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