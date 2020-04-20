Son dakika… Hollanda’dan kan donduran corona açıklaması

Hollandalı yetkililer corona virüsü ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı… Açıklamayı Hollanda Ulusal Kamu Sağlığı Enstitüsü yetkilileri yaparken, son 24 saat içerisinde vaka sayısının 750 kişi artarak 33 bin 405 olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 67 insanın yaşamını yitirdiği belirtilirken toplam ölüm sayısının da 3.751’e çıktığı aktarıldı. Fakat Hollanda Ulusal Kamu Sağlığı Enstitüsü, bu sayıların gerçeği yansıtmadığını duyururken, “Gerçek vaka ve ölüm sayıları bu sayıların çok üzerinde çünkü Hollanda’da testlerin yapılma önceliği sağlık çalışanları ve çok hasta olanlarda” denildi.