Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Hulusi Akar’dan Libya’ya kritik ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Güvenlik, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Trablus'a gitti.

Sozcu.com.tr
15:52 -
Haberler Dünya
Son dakika… Hulusi Akar’dan Libya’ya kritik ziyaret

Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in ziyareti dolayısıyla Mitiga Havaalanı’nda askeri tören düzenlendi. Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Abdullah en-Nemruş, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Abdulhakim Abuhalia ile Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ve diğer Türk ve Libyalı yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamladı.

Törenin ardından Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İş birliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı’na gitti.

Genelkurmay Genelkurmay Başkanı Libya son dakika Türkiye
Son güncelleme: 15:55 03.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more