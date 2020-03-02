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Son dakika… İdlib krizi sürerken, ABD’den Türkiye’ye flaş ziyaret

Türkiye'nin Bahar Kalkanı Operasyonu’nun akabinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffery ve BM Daimi Temsilcisi Kelly Crafy Türkiye’ye geliyor.

Sozcu.com.tr
09:52 -
Haberler Dünya
Son dakika… İdlib krizi sürerken, ABD’den Türkiye’ye flaş ziyaret

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcis Craft, iki gün önce BM Güvenlik Konseyinde, İdlib ile ilgili artan gerginliğin azaltılmasına yönelik yaptığı konuşmasında, “Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye’ye desteğimiz tamdır” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin  34 şehit verdiği saldırının ardından ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in, Türkiye’ye Patriot satışı için baskı yaptığını ancak Pentagon'un bunu kabul etmediği ileri sürülmüştü.

İHA’nın haberine göre; iki ismin de aynı uçakla geleceği ve gece saatlerinde Türkiye'ye varacağı ifade ediliyor.

ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi olan James Jeffrey en son 12 Şubat’ta İdlib krizini görüşmek üzere Türkiye’ye gelmişti.

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ABD Ankara Birleşmiş Milletler Donald Trump rejim şehit son dakika Suriye Türkiye
Son güncelleme: 09:58 02.03.2020
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