Son dakika… İdlib saldırısının ardından ABD’den flaş açıklama

Suriye’nin İdlib kentine bağlı Balyun kasabasında önceki gece Türk askerleri rejim güçlerinin hava saldırısına maruz kalmıştı. Suriye ordusunun alçakça saldırısı sonucu 33 Mehmetçik şehit düştü, 32 askerimiz yaralandı.

Bu saldırı dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline gelirken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bir açıklama yayınladı. Bakan Pompeo, “Birleşik Devletler Türk müttefiklerimizle yakın ilişki içindedir ve bu saldırganlığa karşı Türkiye’ye destek vermek üzere seçenekleri değerlendirmektedir” ifadelerini kullandı.

Mike Pompeo, ABD’nin “Esad rejimi ve Rusya’nın İdlib’de daha fazla vahşet sergilemesini durdurmaya ve insani krizi dindirmeye çalıştığını” savundu.

DESTEK ASKERİ HAMLEYİ İÇERMEYECEK

Ayrıca Pompeo’nun bu açıklamasından önce bir ABD Dışişleri yetkilisi, gazetecilere konuştu. İsmi açıklanmayan üst düzey yetkili, “Türklere yardım yöntemleri üzerine çalışıyoruz, fakat bu, Amerikan birimlerinin askeri hamlelerini içermeyecek” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Bir NATO müttefiki ve önemli bir yabancı askeri satış ortağı olarak, Türklerle muhtelif bilgi paylaşımı ve ekipman ilişkimiz var” ifadelerini kullandı.

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