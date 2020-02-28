Son dakika… İdlib’deki alçakça saldırı dünyanın gündemine bomba gibi düştü

GUARDIAN: İKİ KATLI BİNA VURULDU

İngiliz yayın kuruluşu Guardian, muhaliflerin elindeki İdlib kentinin kontrolüne yönelik gerilimin dramatik şekilde arttığına dikkat çekerek, 33 Türk askerinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Muhaliflerin içinde kaynaklardan alınan bilgiyi aktaran Guardian, Bilyun köyündeki iki katlı bir binanın vurulduğunu ve askerlerin burada hayatını kaybettiğini yazdı.

LE MONDE: UÇURUM GENİŞLİYOR

Fransız Le Monde gazetesi, en az 33 Türk askerinin hava saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini yazarken, bu gelişmenin “Ankara ile Moskova arasındaki uçurumun genişlemesine yol açma riski taşıdığı” yorumunda bulundu.

NYT: SAVAŞIN GİDİŞATI DEĞİŞEBİLİR

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi de gelişmeleri aktardığı haberinde, Türk askerine yönelik saldırının Türkiye ile Rusya arasında doğrudan çatışmaya yol açabileceği değerlendirmesine yer verdi. NYT, saldırının savaşın gidaşını dramatik ölçüde değiştirebileceğini yazdı.

Carlotta Gall imzalı haberde, Türk yetkililerin saldırının Suriye rejim güçlerince yapıldığı yolundaki açıklamalarına atıf yapılırken, son haftalarda bölgedeki saldırıların çoğunun Rus jetleri tarafından yapıldığı da hatırlatıldı.