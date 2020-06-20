Son dakika… IKBY’den skandal ‘Türkiye’ tepkisi

Türk Silahlı Kuvvetleri geçen pazar Kuzey Irak’ta Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Gara, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki 81 hedefe yönelik Pençe-Kartal adıyla bir hava operasyonu başlattı.

Türk komandoları salı günü de Pençe-Kaplan operasyonu kapsamında Haftanin’e ayak basarak, teröristleri hedef almaya başladı.

Bu gelişmeler üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, dün akşam saatlerinde Türkiye’nin operasyonlarıyla ilgili ilk kez bir açıklama yaptı.

EGEMENLİĞİNİ TERÖR ÖRGÜTÜYLE PAYLAŞAN IKBY…

IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, IKBY Yönetimi’nin gelişmeleri “büyük bir acı ve kaygıyla” izlediğini söylerken, operasyonları kınadıklarını belirtti.

Cotyar Adil açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti’nden topraklarımızın ve vatanımızın egemenliğine saygı göstermesini” ifadesini kullanırken, PKK’ya da şu çağrıyı yaptı:

“Operasyon düzenlenen bölgeleri terk edin ve IKBY sınır bölgesinde gerginliğe neden olmayın.”

ALTYAPI ÇALIŞMALARI HEDEF ALINIYOR

Türkiye sınır bölgesinin güvenliği için uluslararası hukuktan doğan hakkını kullanırken, IKBY ve merkezi Bağdat Yönetimi, terör örgütü PKK’nın bölgedeki varlığına yönelik herhangi bir adım atmıyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin Türkçe masasına konuşan bir Türk güvenlik yetkilisi, PKK’nın bölgede varlık gösterdiği noktalarda yeni üs bölgeleri için altyapı çalışmaları yürüttüğünü söylemişti.

Söz konusu yetkili, Haftanin’e yönelik operasyonun ise Türkiye’nin karakol ve üs bölgelerine artan taciz ve saldırı teşebbüslerine karşılık gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Türkiye, Pençe-Kaplan Operasyonu sırasında bir şehit verdi. Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya, dün teröristlerle girilen çatışmada hayatını kaybetti.