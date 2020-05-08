Son dakika… İki ay süren corona karantinası sonrasında büyük düşüş

İsrail Sağlık Bakanlığı, son bir haftalık corona virüsü bilançosunu açıkladı. Sekiz haftadır sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede haftalık vaka sayısı ilk kez 500’ün altına düştü.

İsrail Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde 42 yeni vaka tespit edildiğini açıklarken 16 bin 300 toplam vaka olduğunu duyurdu. Ülke genelinde toplamda 240 insanın yaşamını yitirdiği belirtildi.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Guardian, son günlerde günlük vaka sayısının 50’nin altına düştüğü belirtilirken Covid-19’dan iyileşenlerin sayısının günlük vaka sayısını geçtiği belirtildi.